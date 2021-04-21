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МИД России вызвал замруководителя посольства США в Москве
Фото: МИД РФ

МИД России вызвал замруководителя посольства США в Москве

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Заместителя руководителя посольства США в России вызвали в Министерство иностранных дел РФ. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства в среду, 21 апреля.

По данным РИА Новости, деталей о причине вызова дипломата в российский МИД не привели.

Ранее посол США Джон Салливан рассказал, что планирует посетить Вашингтон для консультаций с администрацией президента Америки Джо Байдена. По его словам, в Вашингтоне он планирует обсудить российско-американские отношения.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рекомендовала Салливану поехать в США для серьезных консультаций.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении дополнительных санкций в отношении России. Ограничительные меры направлены против 16 организаций и 16 физических лиц за якобы вмешательство Москвы в выборы США. Также санкции коснулись шести технологических компаний, которые якобы оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

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