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Российский антикварный салон открылся в «Гостином дворе»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский антикварный салон открылся в «Гостином дворе»

Ольга Маркова

Культура

Российский антикварный салон с 21 по 25 апреля проходит в «Гостином дворе». Форум включает также программу «Арт Москва», объединив таким образом исторические раритеты и современность.

Форум разделен на четыре составляющие: «Антиквариат», Contemporary Art/Design, «Ювелирное искусство» и «Ретроавтомобили».

Экспозиция антиквариата представляет более 20 российских и зарубежных галерей. Здесь представлены шедевры европейской живописи: Ян Брейгель, Корнелис де Хем, Франс Эйкенс, Балтасар ван дер Аст. Русское искусство конца XIX — XX веков экспонировано картинами Шишкина, Айвазовского, Репина, Саврасова, Коровина, Серебряковой. Здесь также можно увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного и ювелирного искусства.

В экспозиции программы «Арт Москва» заявлено 30 ведущих галерей и более 100 современных художников разных поколений.

Антикварный салон представляет искусство самых разнообразных форм. Так, новинкой текущего года стал раздел «Ретроавтомобили», где можно увидеть автомобиль Штирлица — Mercedes-Benz 230 W143 1939 года выпуска.

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