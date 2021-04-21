Парикмахер объяснила, какие ошибки совершают люди при уходе за волосами

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Австралийский парикмахер Фейт Уильямс рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье волос. Также специалист указала на частые ошибки, совершаемые при уходе за волосами.

В первую очередь нужно регулярно постригать волосы в салоне красоты для предотвращения сечения концов.

— Секущиеся пряди в любом случае отвалятся и испортят внешний вид вашей прически, — рассказала Уильямс.

Также эксперт посоветовала не мыть голову каждый день, так как в таком случае она будет быстрее загрязняться. Кроме того, она уточнила, что блондинкам необходимо осветлять волосы с помощью шампуней и масок раз в неделю. Однако не стоит этого делать при каждом мытье головы. Парикмахер добавила, что стоит следовать всем советам, которые дают мастера в салонах красоты, пишет Daily Mail.

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