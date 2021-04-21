Парикмахер объяснила, какие ошибки совершают люди при уходе за волосами
Австралийский парикмахер Фейт Уильямс рассказала, что нужно делать, чтобы сохранить здоровье волос. Также специалист указала на частые ошибки, совершаемые при уходе за волосами.
В первую очередь нужно регулярно постригать волосы в салоне красоты для предотвращения сечения концов.
— Секущиеся пряди в любом случае отвалятся и испортят внешний вид вашей прически, — рассказала Уильямс.
Также эксперт посоветовала не мыть голову каждый день, так как в таком случае она будет быстрее загрязняться. Кроме того, она уточнила, что блондинкам необходимо осветлять волосы с помощью шампуней и масок раз в неделю. Однако не стоит этого делать при каждом мытье головы. Парикмахер добавила, что стоит следовать всем советам, которые дают мастера в салонах красоты, пишет Daily Mail.
Читайте также: Парикмахер показала лайфхак для улучшения состояния волос