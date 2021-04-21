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Названа дата запуска водного маршрута от Химок до Северного речного вокзала
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Названа дата запуска водного маршрута от Химок до Северного речного вокзала

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Регулярный водный маршрут от Химок до Северного речного вокзала в Москве запустят 24 апреля. Об этом заявил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

По его словам, в обычные часы поездка в одну сторону будет стоить 250 рублей. В администрации городского округа Химки отметили, что стоимость проезда по Химкам (между причалами «Маяк», «Эко-берег» и «Химки») составит 50 рублей наличными и 37 рублей по карте «Тройка», сообщает РИА Новости.

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

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Северный речной вокзалХимкинавигация
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