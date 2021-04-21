Названа дата запуска водного маршрута от Химок до Северного речного вокзала

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Россия, Москва, Северный речной вокзал Карта всех событий

Регулярный водный маршрут от Химок до Северного речного вокзала в Москве запустят 24 апреля. Об этом заявил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

По его словам, в обычные часы поездка в одну сторону будет стоить 250 рублей. В администрации городского округа Химки отметили, что стоимость проезда по Химкам (между причалами «Маяк», «Эко-берег» и «Химки») составит 50 рублей наличными и 37 рублей по карте «Тройка», сообщает РИА Новости.

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

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