Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Около 100 теплоходов выйдут на маршруты во время летней навигации по Москве-реке. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов.

Он выразил надежду, что в этом году в ходе летней навигации удастся поднять объем перевозок. Судовладельцы пассажирского флота рассчитывают на миллион пассажиров за все время навигации.

— Это без круизов, мы сейчас говорим о внутригородских и пригородных поездках, — цитирует Евдокимова агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что порядка 80 теплоходов будут работать в центре города.

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

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