Четвертое почетное консульство РФ в Австрии откроется в июне 2021 года

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В австрийском городе Грац в июне 2021 года откроется четвертое почетное консульство России. Об этом в среду, 21 апреля, рассказал российский посол Дмитрий Любинский.

Также он отметил, что на первой официальной встрече, прошедшей в посольстве, новому почетному консулу в Граце Михаэлю Пахляйтнеру были вручены консульский патент и оригинал согласия Австрии.

— Подробно обсудили порядок взаимодействия посольства и нашего нового почетного консульства, планы ближайших совместных мероприятий и возможных инициатив на перспективу. Официальную церемонию открытия почетного консульства в Граце намечено провести в начале июня, — цитирует РИА Новости посла.

На данный момент в Австрии действуют три почетных консула РФ: Хуберт Берч в Брегенце, Вольфганг Майер в Астене-под-Линцем, а также Ханс Унтердорфер в Инсбруке.

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