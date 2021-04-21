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Женщина попыталась оформить на себя чужую квартиру на северо-западе Москвы
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Женщина попыталась оформить на себя чужую квартиру на северо-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Краснопролетарская улица Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили дело после того как женщина попыталась завладеть чужой квартирой в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел в нотариальной конторе на Краснопролетарской улице. 49-летняя москвичка попыталась с помощью поддельного паспорта оформить доверенность на отчуждение квартиры стоимостью 17 миллионов рублей. Ее документ вызвал подозрения у сотрудников организации, и они вызвали полицию.

Оказалось, что злоумышленница пыталась выступить в роли хозяйки квартиры, предоставив фальшивый паспорт на ее имя. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также «Мошенничество».

Ранее сообщалось о том, что мужчина обманул своего знакомого почти на четыре миллиона рублей.

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уголовное делонотариусмошенничество
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