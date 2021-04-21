Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Круизы из Москвы в Санкт-Петербург запустят в ходе летней навигации
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Круизы из Москвы в Санкт-Петербург запустят в ходе летней навигации

Кирилл Николаев

Город

Круизы из Москвы в Санкт-Петербург запустят в рамках летней навигации 2021 года. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила заместитель генерального директора ОАО «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

По ее словам, в этом году будет запущен новый маршрут. Круизы пройдут из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с заходом в национальный парк «Ладожские шхеры». Также в этом году введен круизный формат «сценическое плавание». Теплоход будет медленно проходить мимо природных, архитектурных и исторических достопримечательностей. Собравшиеся на палубе туристы смогут слушать рассказ бортового гида об этих местах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

Читайте также: Около 100 теплоходов выйдет на маршруты во время летней навигации по Москве-реке

туризмМоскванавигация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Русский мужик без права на размножение

Все мнения
О проекте
Читайте нас в