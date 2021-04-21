Круизы из Москвы в Санкт-Петербург запустят в ходе летней навигации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Круизы из Москвы в Санкт-Петербург запустят в рамках летней навигации 2021 года. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила заместитель генерального директора ОАО «Мостурфлот» Светлана Гончарова.

По ее словам, в этом году будет запущен новый маршрут. Круизы пройдут из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с заходом в национальный парк «Ладожские шхеры». Также в этом году введен круизный формат «сценическое плавание». Теплоход будет медленно проходить мимо природных, архитектурных и исторических достопримечательностей. Собравшиеся на палубе туристы смогут слушать рассказ бортового гида об этих местах, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, с 13 апреля по Москве-реке начали курсировать теплоходы, которые зимовали в границах города. C 24 апреля в столице откроются шлюзы. Таким образом, с этого дня в Москву сможет попасть остальной речной транспорт. Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале с 30 апреля.

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