Криминальный авторитет предстанет перед судом в Московской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Московской области, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 21 апреля.

По версии следствия, 56-летний мужчина с 1993 года по настоящее время был вором в законе по прозвищу Вася Бандит. Его неоднократно судили за совершение грабежей, разбоев и вымогательств. Отмечается, что он разрешал споры между другими преступниками, проводил «воровские суды» в тюрьмах и вне их, а также выносил «воровские приговоры».

Ведомство добавляет, что мужчина покровительствовал различным криминальным структурам за вознаграждение. Так, он помогал проводить незаконные азартные игры на территории Новосибирска и области, а также содействовал незаконной продаже топлива в подмосковном Егорьевске.

Дело вскоре будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу, уточнила Врадий. Мужчина может получить 15 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о том, что женщина попыталась оформить на себя чужую квартиру на северо-западе Москвы.

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