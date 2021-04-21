Житель Московской области получил 17 лет за убийство и изнасилование девушки
Московский областной суд признал виновным местного жителя в убийстве и изнасиловании. Об этом «Вечерней Москве» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 21 апреля.
Инцидент произошел в августе 2015 года. Мужчина 1991 года рождения встретил незнакомую девушку и предложил ей вместе выпить. Оказавшись в безлюдном месте, он изнасиловал ее, а потом минимум десять раз ударил ножом в шею. От полученных травм девушка скончалась на месте.
Мужчина получил наказание в виде 17 лет колонии строгого режима, уточнила Врадий.
Ранее сообщалось о том, что криминальный авторитет предстанет перед судом в Московской области.
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