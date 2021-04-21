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Вячеслав Зайцев прекратил общение с жившим у него дома Гарафутдиновым
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вячеслав Зайцев прекратил общение с жившим у него дома Гарафутдиновым

Никита Абрамов

Звезды

Российский модельер Вячеслав Зайцев заявил, что прекратил общение с рэпером Гарафутдиновым, который жил у него дома.

Напомним, ранее в Сети разгорелись слухи по поводу взаимоотношений семьи Гарафутдиновых и Вячеслава Зайцева. По мнению многих поклонников модельера, эти люди могут просто втираться в доверие к пожилому кутюрье и пользоваться его влиянием и ресурсами.

Кутюрье в эфире телепередачи «Пусть говорят» объяснил, что не находится ни под чьим влиянием, а также не пускает в свой дом мошенников. Кроме того, когда Зайцев узнал, что в интернете без согласия появились ролики с его участием, то прекратил общение с рэпером.

Ранее Максим Галкин прокомментировал взволновавшие поклонников видеоролики, на которых запечатлен кутюрье с семьей Гарафутдиновых.

Читайте также: «Он скован в теле, но в здравом уме»: что стоит за историей о мошенниках в доме Зайцева

мошенникирэперыВячеслав Зайцев
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