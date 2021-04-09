«Он скован в теле, но в здравом уме»: что стоит за историей о мошенниках в доме Зайцева

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

История про группу людей, которая бывает в доме Вячеслава Зайцева в Подмосковье и может использовать модельера с целью обогащения, раздута, чтобы отвести внимание от проблем с долгами дома моды и подготовки здания к частичной продаже. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал Николай Головин, который с 2003 по 2013 год был продюсером и заместителем директора Дома моды Вячеслава Зайцева.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном мошенничестве в отношении 83-летнего модельера Вячеслава Зайцева и использовании его подмосковного дома. Отмечалось, что ситуацию вокруг больного модельера обсудили на одном из федеральных каналов. В частности, в эфире говорилось, что в подмосковном особняке Зайцева периодически бывает группа людей, которые снимают там видео и публикуют его в социальной сети. На телеканале предположили, что эти люди могут использовать модельера с целью обогащения, а также вполне возможно, что у них есть планы на имущество мэтра моды.

Как рассказал Головин, в его жизни уже 23 года «присутствует маэстро».

— Я знаю эту семью. Не могу сказать, что хорошо. Веселая семья, которая поет, танцует, помогает социальным детским учреждениям. А информация о том, что они поселились у Зайцева, — ну это же неправда. Они просто приехали в гости и уехали, — сказал он, отметив, что размещать ролики в соцсетях им не следовало бы.

Фото: instagram/slavazaitsew

Также Головин отметил, что на пустом месте семья, нынешняя администрация дома моды сделали «из мухи слона».

— Проблема-то в другом, глобальная проблема. Я считаю, что идет переключение внимания. Глобальная проблема состоит в том, что Вячеслав Михайлович практически на грани потери дела всей своей жизни. Вот беда где... Дом моды-то не работает. Там долги по заработной плате, значит, долги относительно фонда оплаты труда… Там долг порядка 20 миллионов по аренде земли, коллектив практически весь уволился, — сказал он.

По словам Головина, параллельно выдуманным на пустом месте историям идет «подготовка к частичной продаже здания».

— Муть поднять и в этой воде уже… Нашим органам надо проверять с другой стороны. К примеру, что Зайцев изолирован в доме у себя и к нему не пускают людей, он не может повлиять на охрану. Егор (сын Вячеслава Зайцева — прим. «ВМ») решает, кого пускать, а кого — нет, — сказал он.

Головин добавил, что Зайцеву пытаются создать образ неадекватного человека, что он ничего не понимает. По словам собеседника, это не так, ведь у маэстро не болезнь Альцгеймера, а болезнь Паркинсона.

— Он скован в теле, но в уме и здравии. Он все понимает. Единственное — ограничен физически из-за болезни. Ему тяжело говорить, ходить. Но намекать на то, что он не понимает того, что вокруг происходит, — просто свинство, — сказал Головин.

В свою очередь генеральный директор линии мужской одежды Slava Zaitsev Ирина Зотова также заявила, что в доме Зайцева гостили друзья модельера. По ее словам, они поступили неправильно, когда выложили ролики с маэстро в социальную сеть «ТикТок» и не предупредили Зайцева о своем намерении сделать это. Также Зотова предположила, что они опубликовали видео в соцсети для «для поднятия рейтингов».

— В доме никто не находится ни на каком основании… Эти люди, которые были в доме, — его знакомые, которые просто некорректно себя повели и без его ведома, без ведома Вячеслава Михайловича, выложили все в этот «ТикТок». Вячеслав Михайлович официально заявил, что снимался с ними для внутреннего видео, а они его не предупредили, что выложат в какие-то соцсети. По этому вопросу он решил их простить. Конфликта нет, — сказала она.

Кроме того, она добавила, что в доме моды Зайцев «появляется раз в неделю».

— Директором является его сын, который за всем следит. Чужих людей в доме моды нет точно, — добавила она.

Видео: TikTok/galinarimbigfamaly

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