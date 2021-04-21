Светофоры установили на шести пешеходных переходах в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Логвиненко Карта всех событий

Светофоры установили на шести пешеходных переходах в апреле в Москве. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что светофоры установлены на улице Логвиненко, корпус 1456; улице Летчицы Тарасовой, корпус 2027; улице Ключевая, дом 6, корпус 1. Также светофоры появились на улице Никитина, дом 4; в проезде Шокальского, дом 26; улице Кольская, владение 16.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Дептрансе подчеркнули, что этим летом светофоры планируется поставить еще по десяткам адресов, чтобы прогулки москвичей стали более безопасными.

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