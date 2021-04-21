Пятнадцать человек отправятся под суд за проведение азартных игр

Фото: Вечерняя Москва

Прокуратуры Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 15 участников организованной группы, которые занимались организацией азартных игр. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ведомстве в среду, 21 апреля.

По версии следствия, злоумышленники арендовали несколько помещений в жилых домах и офисных помещениях в Москве. Там они организовали залы для игры в покер. Их клиенты покупали игровые фишки в обмен на деньги.

Уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» будет направлено в Таганский районный суд, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что криминальный авторитет предстанет перед судом в Московской области.

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