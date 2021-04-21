Мужчина лишился крупной суммы денег с оставленного в запертой комнате телефона

Фото: Вечерняя Москва

Правоохранительные органы проводят проверку списания крупной суммы денег с банковского счета мужчины в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Рубцовско-Дворцовой, дом 1/3. Мужчина оставил свой телефон на работе в закрытом кабинете и ушел по делам. По словам потерпевшего, он никому не сообщал информацию о своей карте и не отдавал ключ от кабинета. Однако, вскоре после того как он ушел, оставив телефон без присмотра, со счета списалось более 90 тысяч рублей, а к его личному кабинету в банке подключились с какого-то другого устройства.

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