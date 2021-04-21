Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина лишился крупной суммы денег с оставленного в запертой комнате телефона
Фото: Вечерняя Москва

Мужчина лишился крупной суммы денег с оставленного в запертой комнате телефона

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Рубцовско-Дворцовая улица, 1/3 Карта всех событий

Правоохранительные органы проводят проверку списания крупной суммы денег с банковского счета мужчины в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Рубцовско-Дворцовой, дом 1/3. Мужчина оставил свой телефон на работе в закрытом кабинете и ушел по делам. По словам потерпевшего, он никому не сообщал информацию о своей карте и не отдавал ключ от кабинета. Однако, вскоре после того как он ушел, оставив телефон без присмотра, со счета списалось более 90 тысяч рублей, а к его личному кабинету в банке подключились с какого-то другого устройства.

Ранее «ВМ» сообщала, что житель Московской области получил 17 лет за убийство и изнасилование девушки.

Читайте также: Женщина попыталась оформить на себя чужую квартиру на северо-западе Москвы

банковская картакражапроверка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в