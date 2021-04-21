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Мужчину обокрали на 2,5 миллиона рублей во время пожара на юго-западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мужчину обокрали на 2,5 миллиона рублей во время пожара на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, улица Островитянова Карта всех событий

Полиция проводит проверку после того, как москвича обокрали во время пожара. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел 17 апреля на улице Островитянова. Квартира мужчины загорелась, а после того как пожар был потушен, он обнаружил пропажу крупной суммы денег и ценных вещей.

Так, по словам потерпевшего, он недосчитался 2,5 миллиона рублей, медали 850-летия Москвы, двух комплектов горных лыж и беспроводного роутера.

Ранее «ВМ» сообщала, что криминальный авторитет предстанет перед судом в Московской области.

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