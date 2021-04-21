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Спасатели МАЦ освободили мальчика, палец которого застрял в стуле
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Спасатели МАЦ освободили мальчика, палец которого застрял в стуле

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Венёвская улицаКарта всех событий

Спасатели Московского авиационного центра (МАЦ) помогли ребенку на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник отдела информационного обеспечения деятельности ГКУ МАЦ Наталия Арнаут в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел на улице Веневской. Палец мальчика 4,5 года застрял во время игры в креплении компьютерного стула.

Спасатели МАЦ освободили мальчика, палец которого застрял в стулеФото: Департамент ГОЧСиПБ

— С помощью специального инструмента мы аккуратно разжали крепление стула и освободили малыша. Пальчик оказался сильно поврежден, поэтому мы вызвали бригаду врачей, дождались и передали им мальчика для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи, — рассказал спасатель МАЦ Сергей Михайлов.

Ранее сообщалось о том, что московские спасатели помогли запутавшемуся в бытовом мусоре ежу.

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юго-запад МосквыМАЦспасатели
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