Эксперт раскрыл принцип действия экспресс-теста на антитела к COVID-19

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Иммунохроматографический метод анализа лег в основу экспресс-теста, позволяющего за несколько минут выяснить, сформированы ли антитела после вакцинации «Спутником V». Этот новый способ поможет не просто определить эффективность препарата, но и оптимизировать вакцинацию для граждан, которые уже переболели коронавирусом. Об этом рассказал главврач городской клинической поликлиники Челябинска Дмитрий Прокопьев.

— Платформа, на которой был создан тест, не является новой. Это иммунохроматографический метод, который требует всего лишь одну каплю крови из пальца, — сообщил эксперт.

Данный метод, по его словам, основан на S-белке, содержащемся в коронавирусе. Таким образом, если у человека есть антитела, то должна произойти некая реакция, которая будет заметна на планшетке. Это означает, что в растворе появятся маленькие комочки. По мнению врача, данный метод является надежным, отмечает «Радио 1».

Помимо этого, он позволяет определить наличие антител у людей, перенесших коронавирусную инфекцию бессимптомно.

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