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Сотрудников таможни арестовали в Москве за превышение должностных полномочий
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудников таможни арестовали в Москве за превышение должностных полномочий

Иван Юминов

Происшествия

Несколько сотрудников Центральной акцизной таможни ФТС России были задержаны в Москве по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно в среду, 21 апреля.

По версии следствия, в июне 2020 года таможенный инспектор при участии других людей незаконно отказал компании в выпуске деклараций на ювелирные изделия. Их стоимость составляла 1,7 миллиона рублей.

Фигурантам дела предъявлено обвинение. Следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось о том, что мужчину обокрали на 2,5 миллиона рублей во время пожара на юго-западе Москвы.

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