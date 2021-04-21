«Такова жизнь»: мужчина занял у друга 300 тысяч под залог машины, которую он давно продал

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Нахимовский проспект, 20А Карта всех событий

Мужчина занял у друга 300 тысяч рублей под залог машины, которую он продал год назад Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 21 апреля.

Приятель обратился к потерпевшему в конце февраля этого года и попросил у него в долг 300 тысяч рублей. В качестве гарантии тот предложил оставить в залог свою машину марки Kia, однако она находилась в тот момент в залоге в ломбарде. Долг за нее на тот период составлял 75 тысяч рублей. Потерпевший пообещал подумать над этим предложением.

Спустя два дня они встретились в фитнес-клубе на Нахимовском проспекте. В ходе разговора мужчине все-таки удалось упросить своего друга дать ему денег взаймы. Парень пообещал, что в ближайшее время внесет залог за машину.

Поверив, мужчина перевел своему знакомому обозначенную сумму и оплатил комиссию за перевод. После этого его приятель дал расписку о том, что вернет деньги, а если нет, то мужчина может забрать его автомобиль.

Через несколько дней потерпевшей позвонил в ломбард и узнал, что долг за автомобиль составляет не 75 тысяч рублей, а 700. Более того, машина была продана организации еще в конце прошлого года. Когда мужчина позвонил своему приятелю и поинтересовался, зачем он так сделал, тот ему ответил, что «такова жизнь».

Ранее сообщалось о том, что мужчина лишился крупной суммы с оставленного в запертой комнате телефона.

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