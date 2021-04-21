Мужчина прославился благодаря образу японки, который создал в фоторедакторе

Фото: Анна Куприянова, Вечерняя Москва

Житель Японии менял свой образ в фоторедакторе, выдавая себя за молодую девушку. Благодаря снимкам ненастоящей девушки японцу удалось стать известным на просторах Сети.

Редактируя свое лицо в приложении FaceАpp, 53-летний мужчина регулярно вел страницу в Instagram и ежедневно публиковал селфи юной девушки азиатской внешности и не скрывал, что ее не существует.

Однако автор материала часто оставлял для подписчиков намеки на фото, снимая себя возле отражающих поверхностей, которые выдавали очертания его настоящей внешности. Такие снимки были сделаны в зеркале лифта или в ванной комнате, сообщает Лента.ру.

Подписчики блогера с необычным хобби удивлялись такому занятию автора и оставляли свои комментарии. «Очень красивая, будто живая кукла»; «Такая хорошая, недавно прочитал про тебя статью в газете»; «Какой чудесный образ».

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