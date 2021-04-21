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Перед судом предстанут четыре человека за махинации с недвижимостью в Москве
Фото: moscow-live

Перед судом предстанут четыре человека за махинации с недвижимостью в Москве

Иван Юминов

Происшествия

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение для четверых участников организованной группы, которые занимались мошенничеством и отмыванием денег. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в ведомстве в среду, 21 апреля.

По версии следствия, обвиняемые создали поддельные документы о приватизации 24 земельных участков в столице на вымышленных и умерших лиц, а также на людей, которые потеряли свои паспорта. С этими документами они подали заявление на регистрацию прав собственности в пользу фиктивных собственников. Затем при помощи поддельных договоров купли-продажи они оформляли переход права собственности на своих родственников.

Дело будет отправлено в Мещанский районный суд, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что пятнадцать человек отправятся под суд за проведение азартных игр.

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