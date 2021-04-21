МИД РФ: США замалчивают собственные планы по развертыванию ядерных вооружений

Фото: МИД РФ

США скрывают планы по развертыванию ядерного вооружения. Об этом в среду, 21 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее 15 апреля госдепартамент США опубликовал доклад «О соблюдении и выполнении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения».

— При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением военно-стратегической инфраструктуры НАТО к российским рубежам, а также собственные планы США по развертыванию новых ядерных вооружений вразрез с упомянутыми «президентскими инициативами, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Также Захарова отметила, что МИД РФ не обращает внимания на подобные измышления Америки, которые не имеют под собой оснований.

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