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Курс евро снизился на Московской бирже
Фото: Pixabay

Курс евро снизился на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс евро снизился на 6,69 копейки и составил 92,17 рубля. Об этом следует из данных Московской биржи в среду, 21 апреля.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) было заключено 5387 сделок на сумму 26,28 миллиарда рублей.

Курс доллара вырос на 24,66 копейки. Стоимость американской валюты составила 76,74 рубля. Всего на ЕТС было заключено 49 096 сделок на сумму 227,84 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось о том, что курс рубля начал падать на фоне сообщений о новых санкциях США.

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