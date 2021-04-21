Московская прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка качелями

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Московская прокуратура начала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего ребенка в результате обрыва поручней детских качелей на западе столицы.

В воскресенье,18 апреля, 11-летний мальчик качался на качелях на детской площадке на улице Рябиновой. По предварительным данным было известно, что в результате обрыва поручней ребенок получил перелом плечевой кости правой руки и ушиб головы.

— В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Кунцевской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки, а также соблюдению требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детской игровой площадки, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по городу Москве.

Материалы проверки будут переданы в территориальный орган следственного управления Следственного комитета России по Москве, где органами будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности».

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