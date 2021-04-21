Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Московская прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка качелями
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Московская прокуратура начала проверку по факту травмирования ребенка качелями

Анастасия Прохорова

Происшествия
Россия, Москва, Рябиновая улица Карта всех событий

Московская прокуратура начала проверку по факту травмирования несовершеннолетнего ребенка в результате обрыва поручней детских качелей на западе столицы.

В воскресенье,18 апреля, 11-летний мальчик качался на качелях на детской площадке на улице Рябиновой. По предварительным данным было известно, что в результате обрыва поручней ребенок получил перелом плечевой кости правой руки и ушиб головы.

— В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Кунцевской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по содержанию и ремонту детской площадки, а также соблюдению требований безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования детской игровой площадки, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства по городу Москве.

Материалы проверки будут переданы в территориальный орган следственного управления Следственного комитета России по Москве, где органами будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности».

Читайте также: Тело ребенка нашли под завалами дома под Нижним Новгородом

детские площадкиМосковская прокуратураМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Драма в Улан-Удэ: за что четверо взрослых чуть не убили ребенка

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Компьютерный мастер-ломастер: берегитесь юношей по объявлению

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спасти президента Лукашенко: история одного покушения

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Завсегдатаи биржи труда: как наказать тунеядцев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать: о значении литературы

Все мнения
О проекте
Читайте нас в