Тело ребенка нашли под завалами дома под Нижним Новгородом

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Тело ребенка нашли под завалами на месте взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном МЧС во вторник, 20 апреля.

В ведомстве заявили, что тело ребенка извлекли из-под обломков здания в 02:25 по московскому времени, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме под Нижним Новгородом. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва обрушились четыре квартиры. Позже количество пострадавших увеличилось до семи человек. Прокуратура проводит проверку, СК возбудил уголовное дело в связи с данным инцидентом.

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