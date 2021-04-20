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Пострадавшим при взрыве газа под Нижним Новгородом выплатят по 100 тысяч рублей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пострадавшим при взрыве газа под Нижним Новгородом выплатят по 100 тысяч рублей

Юлия Курганова

Происшествия

Пострадавшим при взрыве газа в жилом трехэтажном доме в Нижегородской области выплатят по 100 тысяч рублей. В случае, если спасатели обнаружат на месте погибших, родным выплатят 200 тысяч рублей. Об этом сообщается во вторник, 20 апреля, на сайте губернатора и правительства региона.

Уточняется, что жильцам дома, здоровью которых произошедшее не причинило вред, выплатят по 10 тысяч рублей. Получившие травмы получат по 100 тысяч рублей.

Губернатор региона Глеб Никитин отметил, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе с учетом материального ущерба и принятых решений по поводу последующего предоставления жилья.

В настоящее время пострадавшие находятся в медучреждениях Арзамаса и Дальнеконстантиновского района. Решается вопрос о целесообразности их транспортировки в больницы областного центра.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате взрыва газа в доме под Нижним Новгородом. Инцидент произошел в селе Маргуша Нижегородской области. Из-за взрыва обрушились четыре квартиры. Позже количество пострадавших увеличилось до семи человек. Прокуратура проводит проверку в и с данными с данным инцидентом.

Читайте также: СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом

Нижегородская областьвзрыв газапомощь пострадавшим
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