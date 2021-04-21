Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Пятницкой улице

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Пятницкая улица, 53/18с4 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 21 апреля.

Инцидент произошел по адресу Пятницкая улица, дом 53/18, строение 4. Пожару был присвоен первый ранг сложности.

При ликвидации пожара были эвакуированы 30 человек. Информация о пострадавших не поступала.

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