Госдепартамент: Посол США планирует уехать из России на этой неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Посол США Джон Салливан сейчас находится в России, однако на следующей неделе он планирует вернуться домой.

— Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы посетить семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, когда он согласился продолжить службу на своем посту без ограничения срока, — сообщил представитель госдепартамента США. В госдепе также добавили, что он вернется в Москву в предстоящие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рекомендовала Салливану поехать в США для серьезных консультаций.

Читайте также: Белый дом рассказал, когда посол США вернется в Москву