Юрист Зенкович признался в подготовке покушения на Лукашенко

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Юрист Юрий Зенкович, которого задержали по делу о подготовке госпереворота и покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко, признал вину в полном объеме, также он активно дает показания. Об этом в среду, 21 апреля, сообщил начальник отдела следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

— Зенкович предпринимал конкретные попытки вербовки, подкупа военнослужащих вооруженных сил, готовых за денежное вознаграждение участвовать в свержении власти силовым способом… Сейчас он находится в следственном изоляторе, как я уже отметил, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал в полном объеме, сейчас активно дает показания обо всех обстоятельствах совершенных им противоправных действий, — заявил Бычек.

Как пишет РИА Новости, на данный момент обвинение по делу о покушении на Лукашенко предъявлено четырем задержанным лицам. Начальник отдела КГБ Белоруссии заявил, что «это заговор с целью захвата власти неконституционным путем».

Ранее стало известно о том, что ФСБ задержала в Москве белорусов, планировавших военный переворот в Минске. Уточняется, что Зенкович имеет двойное гражданство — США и Республики Беларусь, а Федута является гражданином Белоруссии.

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