Сообщника исполнителя теракта в Ницце 2016 года арестовали в Италии

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Итальянская полиция арестовала мужчину по подозрению в пособничестве в совершении террористического акта в Ницце в 2016 году. Об этом в среду, 21 апреля, сообщили средства массовой информации Италии со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Уточняется, что задержанный — 28-летний выходец из Албании Эндри Элези (Endri Elezi). Его задержали в провинции Казерта южной области Кампания в результате обмена информацией с французскими властями.

В отношении Элези, по данным источников, был выписан европейский ордер на арест по обвинению в поставке оружия террористу из Ниццы, пишет Сorriere della Sera.

Напомним, в июле 2016 года 31-летний Мохамед Лауэж-Булель на 19-тонном грузовике врезался в толпу людей на Английской набережной в Ницце. В результате теракта 86 человек погибли, несколько сотен получили ранения. Нападавшего застрелили полицейские. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.

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