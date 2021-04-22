В Крыму пройдут учения войск ЮВО и ВДВ

Фото: Минобороны РФ

Основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск в рамках проверки боеготовности пройдет в четверг, 22 апреля, в Крыму. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Как уточняет ведомство, основной этап учений, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности, состоится на полигоне Опук,в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи.

В учениях будут задействованы подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ.

В рамках подготовки к учениям группировка кораблей Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии ЮВО вышли в район проведения учения, а соединение ВДВ с техникой отправилось в назначенный район на самолетах военно-транспортной авиации.

Кроме того, прошла погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах, сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Ранее министр обороны Германии заявила, что Россия создает «реальные угрозы» безопасности Европы.

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