Москвичей предупредили о переносе автобусной остановки в Можайском районе

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, Можайский район, 66-й квартал Кунцева Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящем изменении месторасположения одной из автобусных остановок в Можайском районе столицы.

Как уточняет перевозчик, с 24 апреля остановка «66-й квартал Кунцева» для автобусов № 180, 840 будет смещена на 250 метров вперед напротив дома 10 по Барвихинской улице.

Актуальные маршруты столичного наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что время работы автобуса № 716к продлят с 23 апреля.

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