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Подозреваемого в квартирной краже задержали в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Подозреваемого в квартирной краже задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Мичуринский проспект, 24 Карта всех событий

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в совершении квартирной кражи. Об этом в четверг, 22 апреля, рассказали в региональном главке МВД РФ.

В полицию поступило сообщение о совершении кражи из квартиры в городском округе Балашиха. Предполагаемым преступником оказался ранее судимый 49-летний мужчина. Он по версии следствия, подобрал ключи к замку входной двери незаконно проник в квартиру, расположенную в одном из домов на Саввинском шоссе, и похитил ювелирные украшения и денежные средства. Общая сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

В ходе обыска по месту его временного проживания в Богородском городском округе полицейские обнаружили и изъяли: отмычки, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты различных операторов, ювелирные украшения, банковские карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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