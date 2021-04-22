Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 апреля

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В четверг, 22 апреля, погоду в столичном регионе будет определять циклон. Он принес облачную погоду с прояснениями, местами вероятен небольшой дождь.

Температура воздуха в Москве составит от 13 до 15 градусов тепла, в Подмосковье ожидается от десяти до 15 градусов выше нуля.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Не исключены порывы до 14 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 60 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели.

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