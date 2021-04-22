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Подозреваемого в госизмене россиянина задержали в Севастополе
Фото: teplystan.mos.ru

Подозреваемого в госизмене россиянина задержали в Севастополе

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Севастополе задержали россиянина, которого подозревают в передаче Киеву сведений о деятельности Черноморского флота. Об этом рассказали в ФСБ в четверг, 22 апреля.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту государственной измены. В ФСБ считают, что действия россиянина могли навредить обороноспособности России.

— В Севастополе задержан гражданин России, целенаправленно собиравший и передававший в Главное управление разведки министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что задержанного арестовали на два месяца. Меру пресечения избрал севастопольский Ленинский районный суд, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в квартирной краже задержали в Подмосковье.

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