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Психолог объяснила, как реагировать на агрессию коллег
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психолог объяснила, как реагировать на агрессию коллег

Анастасия Колоскова

Общество

Психолог Алиса Метелина рассказала, как правильно себя вести при конфликте с коллегой по работе. Она предупредила, что неадекватная реакция только усугубит ситуацию.

Специалист обратила внимание, что в состоянии гнева человек может наговорить лишнего. Поэтому при захлестывании эмоций важно взять паузу и не предпринимать попыток тут же выяснить отношения.

— Гнев длится около 12 минут. Надо взять тайм-аут. Поможет дыхание, оно посылает сигнал в мозг о том, что все нормально. Мы дышим спокойно, равномерно, и напряжение уходит, злость снижается, а мы чувствуем себя более уравновешенными, можем адекватно оценивать ситуацию, — цитирует Алису Метелину «Звезда».

При этом психолог посоветовала успокоиться и привести в порядок мысли при помощи дыхания по квадрату. При этой технике нужно чередовать вдох и выход с задержкой дыхания.

После этого, по словам специалиста, следует озвучить обидчику, какие чувства вы испытываете, и предложить, как вам следует взаимодействовать дальше. Метелина подчеркнула, что важно не выступать со встречной агрессией.

Психолог порекомендовала после ответной реакции на конфликт прекратить контакт с оппонентом на какое-то время.

После озвучивания и решения проблем, по словам специалиста, с обидчиком будет возможно выстроить комфортные рабочие отношения.

Ранее психолог объяснила, как женщины формируют образ идеального мужчины.

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