Мавзолей и некрополь у Кремля закроют для посетителей до 14 мая
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий
Посетители не смогут попасть в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 23 апреля по 14 мая. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России в четверг, 22 апреля.
Ограничения вызваны подготовкой и проведением мероприятий, связанных с парадом Победы, отмечает агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось о том, что временную желтую разметку для военной техники начали наносить на Тверской улице.
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