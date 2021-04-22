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Мавзолей и некрополь у Кремля закроют для посетителей до 14 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мавзолей и некрополь у Кремля закроют для посетителей до 14 мая

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

Посетители не смогут попасть в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в период с 23 апреля по 14 мая. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России в четверг, 22 апреля.

Ограничения вызваны подготовкой и проведением мероприятий, связанных с парадом Победы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что временную желтую разметку для военной техники начали наносить на Тверской улице.

Читайте также: Движение перекроют в Москве из-за репетиции парада Победы в ночь на 24 апреля

некропольФСОмавзолей Владимира Ленина
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