Астрономы зафиксировали уникальные вспышки на Солнце

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Астрономы заметили на Солнце три не очень мощные вспышки, следовавшие друг за другом в 07:10, 08:00 и 08:50 в четверг, 22 апреля.

Специалисты отнесли мощность вспышек к классу С. Всего же классификация солнечных вспышек по баллам в зависимости от мощности включает классы A, B, C, M и X.

Облака плазмы, которые выбрасываются при вспышках, провоцируют на Земле магнитные бури. По словам заведующего лабораторией Сергея Кузина, это случается спустя два–три дня после вспышки. Специалист назвал произошедшую вспышку уникальной, так как в настоящее время наблюдается глубокий минимум солнечной активности. По его словам, во время максимума активности Солнца такие вспышки происходят через день.

Специалисты напомнили, что слабая буря может привести к небольшим сбоям в работе энергетических систем. Кроме того, такие бури могут повлиять на пути миграций животных и птиц. Более мощные бури отражаются на работе коротковолновой связи и работе систем навигации. Также они могут вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, сообщает РИА Новости.

Ранее астрономы обнаружили следы черной дыры, превосходящей Солнце по массе в 55 тысяч раз.

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