Звездные воины: дата начала космической эры и День космических войск России совпадают неслучайно

пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк/ Фото: https://vk.com/roscosmos

Все наши первые космонавты были офицерами. Кроме изучения тайн Вселенной, они занимались военно-прикладными вопросами. Сегодня космическое пространство стало сферой, где сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. Орбитальные системы военного назначения активно развиваются во всех развитых странах. Не уступаем ли мы в гонке оборонных космических технологий?

…В пятницу, 4 октября 1957 года, президент США Дуайт Эйзенхауэр только успел удобно расположиться в кресле-качалке на лужайке своей загородной резиденции, как его срочно позвали к телефону «красной линии». Звонок был из Пентагона. «Господин президент, — доложил дежурный генерал, — русские запустили ядерную бомбу в космос!» Эйзенхауэр экстренно созвал совещание с высшим генералитетом. Разгорающуюся в Вашингтоне панику остановило только торжествующее сообщение ТАСС: Советский Союз запустил на околоземную орбиту мирный Первый искусственный спутник Земли.

Гагарин летал с Макаровым

Исторический факт: великий наш конструктор Сергей Королев буквально выпросил у главы партии и советского государства Никиты Хрущева право запустить в космос на боевой баллистической ракете Р-7 «штатский» объект. Королев «припугнул» тем, что иначе приоритет в освоении космоса будет за американцами.

И в СССР, и в США первые космические программы были исключительно военными. Поэтому и первый спутник запустили советские военнослужащие. Они провели весь комплекс работ: подготовку, запуск и управление 1-м ИСЗ в полете. А вообще-то сеть наземных измерительных пунктов на территории СССР, а затем и Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (КА) были созданы для управления орбитальными кораблями и спутниками военного назначения.

Накануне празднования 60-летия первого полета в космос человека не грех будет вспомнить и о том, что Юрий Гагарин носил на плечах погоны старшего лейтенанта, а в его НАЗ (носимый автономный запас) космонавта входило личное оружие офицера — пистолет Макарова. От инопланетян отстреливаться в космосе или от американцев на Земле, наверное, никто тогда таким вопросом особо не заморачивался. Есть такое слово в армии: «положено»…

Кадр из фильма «Очень страшное кино-3» /2009

С тех давних времен и по сей день все космические программы в нашей стране проходили и проходят с участием военнослужащих воинских частей управления космическими аппаратами. Пилотируемые полеты, исследования Луны, Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты в открытом космосе, запуск беспилотного корабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой станцией «Мир», создание Международной космической станции — во все достижения отечественной космонавтики значительный вклад внесли военные. Но и о своем главном деле наши «звездные воины» из Космических войск, входящих в состав Воздушно-космических сил России, естественно, не забывают.

Они оберегают страну от угроз из космоса. Ежесуточно на боевое дежурство заступает до 2000 военнослужащих Космических войск, выполняется свыше 1000 сеансов управления различными космическими аппаратами (КА).

Всевидящее око

Будет ли большая война? Сегодня узнать об этом очень просто: надо поднять глаза к небу. Если среди звезд начинается мельтешение спутников, жди беды. С высокой точностью спрогнозировать время начала массированного ракетно-авиационного удара позволяет информация о том, какая группировка разведывательных космических аппаратов создана вероятным противником, и какие маневры они совершали за последнее время.

Космос стремительно превращается в главную сферу вооруженной борьбы. Как показывает опыт ведения современных военных действий, именно через него проводятся все виды разведки, обеспечивается связь, осуществляется управление группировками войск и наведение высокоточного оружия. Постоянным мониторингом околоземного пространства и анализом маневров чужих разведывательных КА занимается наш Центр контроля космического пространства (ЦККП). Этот центр оснащен уникальным аппаратурным комплексом, обеспечивающим программно-алгоритмическое обеспечение контроля космического пространства, позволяющим вести обработку информации в реальном масштабе времени. Возможности техники постоянно увеличиваются, но российские космические разведчики и прежде всегда шли на шаг впереди прогресса.

Любые конкретные подробности о характере работы этой военной структуры — важнейшие государственные секреты. Но бывший начальник штаба части полковник в отставке Александр Николаевич Ларин рассказывал мне о рассекреченном из-за давности лет случае. В 1987 году канадские астрономы из Шомбурской обсерватории сообщили о сенсации: взрыве сверхновой звезды в созвездии Персея. Пока ученые обсуждали новость, в военных штабах развитых государств царила паника. Оказалось, что вспышка — это отражение света Солнца от потерявшего управление советского спутника серии «Космос». В США и Европе, как ни старались, определить место его падения не смогли.

— Я оставался за командира части, когда мне позвонили из Генштаба: к вам через 15 минут приедет министр обороны, — вспоминал Ларин. — Он приехал даже раньше. Дмитрий Тимофеевич Язов тогда только недавно был назначен на должность министра. Язов начал без предисловий: «Товарищи офицеры, что делать? Мне Шеварднадзе из Германии звонит: немцы икру мечут из-за того, что наш спутник может им на головы свалиться». Наши специалисты на глазах министра рассчитали траекторию, место и время падения космического аппарата. Он от нас позвонил Шеварднадзе: передайте, мол, немцам, что могут спать спокойно — спутник упадет в Атлантику в районе острова Святой Елены.

Российскими космическими разведчиками выполнены работы по обнаружению и принятию на сопровождение более 250 000 космических объектов, осуществлено предупреждение о 200 опасных сближениях с Международной космической станцией, о 1600 опасных сближениях с космическими аппаратами отечественной орбитальной группировки. В ходе несения боевого дежурства проведено более 2000 особо важных работ, которые, видимо, еще долго будут оставаться военными тайнами.

Шпионы прячутся в мусоре

Фото: pixabay.com

Враг, как известно, хитер и коварен. Одна из задач космической разведки — распознать иностранные спутники, которые маскируются под космический мусор. Такой КА, выйдя на орбиту, отключает приборы, перестает подавать сигналы, и, подобно отработанным ступеням ракет, становится почти незаметным для наземных служб наблюдения. Затаившийся аппарат сохраняет энергетический ресурс для последующего включения и исполнения тех функций, которые на него возлагаются. Возможно, для уничтожения наших орбитальных объектов. Найти таких «молчунов» чрезвычайно трудно: вокруг Земли летают уже более 20 000 объектов искусственного происхождения. Но российские космические разведчики их вычисляют и берут под надзор.

Сделать это помогают данные, кропотливо собираемые в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства. На днях специалисты Космических войск внесли в него информацию о новых аппаратах. После выведения 25 марта на орбиту 36 британских КА класса One Web, запущенных российской ракетой-носителем «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, офицеры ЦККП провели анализ и обработку координатной и некоординатной информации о новых объектах для принятия их на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Главный каталог космических объектов представляет собой единую информационную базу данных и предназначен для долговременного хранения орбитальной измерительной радиолокационной, оптической, радиотехнической и специальной информации обо всем, что запущено в космос с Земли и летает теперь на высотах от 120 до 50 000 км. На каждый космический объект собраны сведения о 1500 (!) показателях характеристик, включая набор элементов орбит, достаточный для прогнозирования его движения с необходимой точностью, международный номер-идентификатор, данные о времени и месте пуска, типе объекта, назначении, массе, размере. Ежесуточно для поддержания Главного каталога космических объектов специалистами Космических войск ВКС обрабатывается более 60 000 измерений.

Незаметные подвиги

«Мозг» наземного автоматизированного комплекса управления российской орбитальной группировкой — Главный испытательный космический центр имени Г. С. Титова (ГИКЦ) Космических войск в подмосковном Краснознаменске. Как только аппарат — неважно, военный или гражданский, — занимает свое место на орбите, он входит в зону ответственности ГИКЦ. Ежесуточно дежурными силами центра осуществляется свыше 1000 сеансов управления российскими космическими аппаратами. Уникальный комплекс многофункциональных радиотехнических и радиоэлектронных средств с высокой степенью автоматизации обеспечивает исключительную точность измерений.

Под началом ГИКЦ и российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Космическая навигация сегодня активно используется уже и для контроля движения автобусов и электробусов в Москве, но в первую очередь она нужна военным. Случись война, мирная с виду технология будет задействована для наведения высокоточного и обычного оружия, ориентирования на местности частей и подразделений, проведения боевых операций. Обладание глобальной навигационной спутниковой системой дает серьезное преимущество перед противником, не имеющим таких технологий. Сейчас гарантированную возможность навести «стаи» крылатых ракет точно в цели имеют только Россия, США и Китай.

…В Космических войсках, как и повсюду в нашей армии, всегда есть место подвигу. Американцы хорошо умеют считать не только свои, но и чужие деньги. Запуск одного нашего КА ГЛОНАСС в США оценивают в 75 миллионов долларов. Видимо, именно такую сумму спас для России один из офицеров Космических войск. Одной ракетой были запущены три спутника ГЛОНАСС. Два из них сразу взялись за работу, а третий — молчал. Вместе с инженерами завода-изготовителя специалисты ГИКЦ попытались установить связь с аппаратом в аварийном режиме. Но спутник не откликался сутки, двое, трое. И тогда нестандартное техническое решение предложил офицер дежурной смены подполковник Олег Бондарь. В успех мало кто верил, но — сработало! Дорогостоящий спутник был спасен и принят на управление.

Фото: Минобороны РФ

Офицера наградили… выплатой задержанного за несколько месяцев денежного довольствия. Это было в 1990-х…

«Противоядие» от угроз

13 млрд долларов составляет бюджет созданных 21 декабря 2019 года космических войск США, и не скрывается, для чего выделены эти огромные деньги. Цель — обеспечить военное превосходство на околоземных орбитах. В Америке давно занимаются разработкой космических систем военного назначения. При этом, в лучших традициях «империи добра», постоянно «переводят стрелки» на других. Вот и 9 марта командующий космическими войсками США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что возможности России и Китая в околоземном пространстве стали серьезной угрозой: «Эти страны обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности для уничтожения, повреждения с Земли или для нарушения нашей способности использовать спутники». Реймонд также сравнил один из российских КА с матрешкой и предположил, что его создали специально «для уничтожения американских аппаратов на орбите». В декабре 2020-го в США заявляли еще и о том, что Россия испытывает ракету, нацеленную на уничтожение спутников. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала, что таким образом Вашингтон пытается оправдать собственные планы по размещению оружия в космосе.

Россия на протяжении многих лет выступает против гонки космических вооружений. Но для предотвращения угроз с орбиты у нас сегодня есть все необходимое. Какие военные КА летают на орбите — секрет. Однако наши Космические войска могут дать ответ любому космическому вооружению и с Земли. В открытых источниках информации сообщалось о разработке способных сбивать чужие спутники ракет для зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и перспективной системы ПВО-ПРО С-500 «Прометей». Возможно, аппаратуру чужих военных КА способен ослепить наш новейший лазерный комплекс «Пересвет». Он уже принят на вооружение и поступает в российские войска.

У российских Космических войск есть надежные «противоядия» от любых угроз из космоса. Космос был, есть и будет русским.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

— Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. Но развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

160 космических аппаратов сейчас работают в составе российской орбитальной группировки, около 60 процентов которой находится на управлении комплекса Космических войск ВКС.15 запусков КА различного назначения с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный обеспечили в 2020 году специалисты Космических войск.1200 космических объектов обнаружили и приняли на сопровождение в прошлом году военнослужащие разведки космической обстановки.

Приоритет на нашей стороне

Алексей Перминов, генерал-полковник, первый командующий космическими войсками России:

— Кто владеет космосом, тот и будет побеждать в боях на Земле. В успехах наших Вооруженных сил в борьбе против международных террористов в Сирии большой вклад принадлежит военнослужащим Космических войск ВКС. Применение космических сил и средств при ведении сухопутных, морских и воздушных операций в будущем будет только нарастать. В нашей стране своевременно оценили их роль и значение в развитии военного дела. Создание таких войск началось и в других государствах, но значительно позже. Приоритет мы не упускаем. Сегодня воины Космических войск продолжают бдительно проводить мониторинг и выявление угроз из космоса, запускают космические аппараты, управляют орбитальной группировкой. Их ратный труд не на виду, но он высокоэффективен и все больше необходим для обеспечения безопасности нашей Родины.

Читайте также: Американский метеоспутник может столкнуться в космосе с советской ракетой