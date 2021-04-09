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Американский метеоспутник может столкнуться в космосе с советской ракетой
Фото: pixabay.com

Американский метеоспутник может столкнуться в космосе с советской ракетой

Иван Юминов

В мире

Нефункционирующий военный спутник США может в ближайшие часы столкнуться с отработавшей ступенью советской ракеты-носителя. Об этом следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST) в пятницу, 9 апреля.

Американский метеоаппарат DMSP и ступень ракеты «Космос-3М» могут столкнуться в 20:18 по Москве на высоте около 800 километров. Они выведены на орбиту в 1978 и 1981 годах соответственно.

Вероятность их столкновения оценивается в 20 процентов, они могут пролететь друг от друга на расстоянии 21 метр. В случае аварии образуется более четырех миллионов обломков, отмечается в Twitter-аккаунте организации.

Ранее сообщалось о том, что летчик-космонавт Роман Романенко проведет 12 апреля посвященный Дню космонавтики стрим.

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