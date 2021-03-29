Астрономы обнаружили следы черной дыры, превосходящей Солнце по массе в 55 тысяч раз

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Австралийские ученые обнаружили следы существования необычно крупной черной дыры в созвездии Журавля. Она превосходит Солнце по массе в 55 тысяч раз.

— Этот объект является своеобразной космической реликвией, примордиальной черной дырой, возникшей в первые мгновения жизни Вселенной еще до того, как вспыхнули первые звезды. Ее аналоги были «зародышами» сверхмассивных черных дыр, которые присутствуют сегодня в центре подавляющего большинства галактик, — сообщил профессор университета Монаша в Мельбурне Эрик Трейн.

Астрономы считают, что в центре каждой из галактик находится сверхмассивная черная дыра. Часть поглощаемой ей материи выбрасывается ее притяжением в виде тонких пучков газа, которые разгоняются почти до скорости света, их называют джетами.

Ранее ученые считали, что сверхмассивные черные дыры возникли в процессе слияния более мелких сородичей. Однако за последнее время было открыто несколько десятков гигантских черных дыр в первых галактиках Вселенной. Согласно исследованиям, они достигли массы в несколько миллиардов Солнц за невозможно короткое время, меньше одного миллиарда лет.

Именно поэтому теперь астрономы считают, что сверхмассивные черные дыры возникли в районах со сверхплотной материей. Но до последнего времени ученым не удавалось открыть неопровержимых свидетельств их существования.

Профессор Трейн с коллегами первые открыли пример существования подобных объектов. Они предположили, что сила притяжения черной дыры будет особым образом искривлять и усиливать излучение гамма-вспышек, которые проходят рядом с ними, что будет порождать своеобразное «эхо». Оно достигнет Земли позже, чем гамма-всплеск, и по этой задержке можно будет определить массу объекта.

Среди прочих исследований астрономы проанализировали вспышку GRB 950830 из созвездия Журавля, которая содержала в себе «эхо». Во время изучения этого явления ученые пришли к выводу, что на пути этого всплеска находился объект, который превышает солнечную массу примерно в 55 тысяч раз. Однако точное расстояние сверхмассивной черной дыры от Земли астрономы на данный момент определить не могут, пишет Nature.

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