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Шойгу прибыл на военные учения в Крым
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Шойгу прибыл на военные учения в Крым

Анастасия Волоснова

Армия

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, где состоится основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Учения проходят в рамках внезапной проверки боеготовности.

Министр облетел на вертолете районы дислокации войск и боевой техники, проверив готовность морских и сухопутных войск к учениям. Шойгу также заслушал доклад командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, который сообщил министру о действиях военных во время учений.

Основной этап учений состоится на полигоне Опук, в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. В учениях будут задействованы подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения ВДВ, пишет РИА Новости.

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