В Москве перевыполнена месячная норма осадков

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Месячная норма осадков в Москве в апреле будет перевыполнена. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в четверг, 22 апреля.

— В Москве уже выполнена норма апрельских осадков, но они еще будут (за прошедшие дни месяца выпало 46 мм при норме 44 мм). Столичный регион остается под влиянием циклонов и фронтальных разделов, которые обеспечат не только облака, осадки, но, начиная с выходных, и более низкие, чем бывают в среднем многолетнем в эти дни апреля, показания термометров, — отмечается на сайте организации.

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели. Вечером в пятницу, 23 апреля, вновь усилятся дожди. Дневная температура в выходные не превысит 10 градусов тепла, а в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки.

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