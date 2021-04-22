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Госдума приняла закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

Анастасия Волоснова

Общество

Госдума отменила день тишины при многодневном голосовании. Соответствующее постановление приняли депутаты Госдумы в третьем чтении на заседании в четверг, 22 апреля.

Если голосование на выборах идет в течение нескольких дней, то агитационный период прекращается в 00:00 по местному времени в первый день голосования.

Кроме того, Госдума уменьшила срок с десяти до пяти дней на подачу жалобы в избирательную комиссию. Уточняется, что изменения касаются жалоб об отказе в регистрации кандидатов. Теперь комиссия должна будет рассматривать жалобы в течение семи, а не десяти дней.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить меры поддержки семей с детьми.

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