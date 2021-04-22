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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 23 апреля из-за сильного ветра
Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 23 апреля из-за сильного ветра

Иван Юминов

Город

В пятницу, 23 апреля, в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна. Порывистый ветер местами до 17 метров в секунду, — говорится на сайте организации.

Отмечается, что период предупреждения действует с 9 утра пятницы и продлится до 21:00.

Ранее москвичей предупредили о «погодной лихорадке» до конца недели. Вечером в пятницу вновь усилятся дожди. Дневная температура в выходные не превысит 10 градусов тепла, а в ночь на воскресенье возможны слабые заморозки.

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погода в МосквеГидрометцентр«Желтый» уровень погодной опасности
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