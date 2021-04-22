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Дочь Майкла Джексона снимется в «Американской истории ужасов»
Фото: instagram/parisjackson

Дочь Майкла Джексона снимется в «Американской истории ужасов»

Анастасия Колоскова

Кино

Дочь короля поп-музыки Пэрис Джексон снимется в десятом сезоне многосерийного хоррора «Американская история ужасов».

Известно, что 23-летняя актриса, которая уже сыграла в проектах «Звезда» и «Гринго», появится как минимум одном эпизоде популярного сериала ужасов.

По словам автора «Американской истории ужасов» Райана Мерфи, новый сезон сериала будет состоять из двух частей. Одна из них будет связана с морем, а вторая — с песком, в которой и появится Джексон, а также актриса Эмма Робертс, вошедшая в съемочную команду еще в третьем сезоне. Уточняется, что в первой части нового сезона примут участие такие звезды, как Маколей Калкин, Кети Бейтс и Сара Полсон.

Дата выхода сезона, съемки которого откладывались в связи с пандемией, не раскрывается, сообщает TMZ

Напомним, сериал «Американская история ужасов» транслирует телеканал FX с 2011 года. Каждый сезон хоррора снят по отдельному сюжету, при этом актеры снимаются в разных ролях. Девятыйсезона хоррора вышел в 2019 году.

Ранее стало известно, что продолжение получит сериал «Как я встретил вашу маму».

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