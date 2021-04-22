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Ученые объяснили, как меняется мозг при постоянном употреблении кофе
Фото: pixabay.com

Ученые объяснили, как меняется мозг при постоянном употреблении кофе

Никита Абрамов

Наука

Ученым удалось выяснить, какие изменения происходят в мозге у людей, которые регулярно употребляют кофе. Оказалось, что кофеин способствует повышению внимания, сосредоточенности, улучшению памяти и когнитивных функций.

Португальские исследователи медицинского факультета Университета Минью вместе с датскими коллегами из Орхусского университета с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии сравнили активность связей в головном мозге у любителей кофе и у тех, кто совсем не употребляет этот напиток.

— Эти результаты, по крайней мере частично, помогли объяснить на механистическом уровне некоторые эффекты кофе, отмечаемые в существующих исследованиях, такие как улучшение контроля моторики, бдительности и памяти, а также повышение способностей к обучению, — рассказал руководитель исследования Нуно Соуз.

Специалисты установили, что у тех, кто регулярно пьет кофе, усилена связь между мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами, что увеличивает сосредоточенность, улучшает память и повышает способность к обучению.

В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Psychiatry, говорится, что данные изменения носят кратковременный характер.

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