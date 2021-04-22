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Хиромант рассказал, какие линии на руке показывают уровень либидо
Фото: pexels.com / cottonbro

Хиромант рассказал, какие линии на руке показывают уровень либидо

Юлия Павлушова

Общество

Узоры на ладони могут косвенно указывать на уровень сексуальной активности человека даже в преклонном возрасте. Об этом заявил хиромант Иван Громов.

Эксперт советует обратить внимание на правую руку и состояние горизонтальной линии у запястья. В хиромантии этот так называемый первый «браслет» является общим показателем здоровья репродуктивной и мочеполовой системы. Если линия прямая и ровная, то проблем с либидо не предвидится.

— Если «браслет» разорван в нескольких местах, поднимается аркой — то у человека могут быть сложности в этом плане, и ожидать от него какой-то особенной активности в сексуальной жизни не приходится, — цитирует Ивана Громова Пятый канал.

По словам хироманта, указывает на высокую продолжительность сексуальной активности и линия жизни, которая расположена ближе к запястью. Она должна быть четкой и глубокой, слегка выходить за ладонь.

Ранее астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых заводят романы с коллегами.

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хиромантияздоровьеотношения
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