Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Росстат назвал регионы, в которых дороже всего приготовить кулич к Пасхе
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Росстат назвал регионы, в которых дороже всего приготовить кулич к Пасхе

Марина Найденкова

Общество

Самый дорогой кулич будет испечен на Чукотке: затраты на его приготовление обойдутся в 570 рублей 81 копейку. Самый дешевый — в Татарстане, за 283 рубля 41 копейку. Такие данные «Вечерней Москве» предоставили в пресс-службе Росстата.

Самым дорогим выйдет кулич, приготовленный на Чукотке. Затраты на приготовление составят 570 рублей 81 копейку. Не самым дешевым будет кулич и для жителей Ненецкого автономного округа. В этом году придется потратить 567 рублей 24 копейки.

Дешевле всего приготовить кулич получится у жителей Татарстана. В этом году он обойдется в 283 рубля 41 копейку. Немного на кулич потратят жители Мордовии — 291 рубль 45 копеек. А белгородцы смогут приготовить выпечку за 299 рублей 11 копеек.

Согласно данным, в этом году москвичи приготовят изделие на 471 рубль 81 копейку. В прошлом году кулич им обходился в 440 рублей 12 копеек. В Санкт-Петербурге за выпечку заплатят423 рубля 46 копеек. Годом ранее затраты составляли 386 рублей 86 копеек.

Средняя стоимость кулича по России в этом году увеличилась на 12,15 процентов, по сравнению с прошлым годом. Сегодня его приготовление обойдется в 358 рублей 99 копеек.

— Наибольший рост цены в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года показали сахарный песок (+44,68 процента), яйца куриные (+32,31 процента), менее всего росли цены на соль поваренную пищевую (+3,36 процента) и масло сливочное (+4,09 процента), — рассказали в Росстате.

Читайте также: Кулич шпинатом красен: готовим пасхальное блюдо дома по советам шеф-повара

регионы РФПасхакулич
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит платить психологам и коучам

Вадим Панов
Вадим Панов

«90 процентов чего угодно — полная чушь»: кто воспитает писателя

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис

Путин слов на ветер не бросает

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Провожая Салливана: как посол вышел вон

Все мнения
О проекте
Читайте нас в