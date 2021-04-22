Росстат назвал регионы, в которых дороже всего приготовить кулич к Пасхе

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Самый дорогой кулич будет испечен на Чукотке: затраты на его приготовление обойдутся в 570 рублей 81 копейку. Самый дешевый — в Татарстане, за 283 рубля 41 копейку. Такие данные «Вечерней Москве» предоставили в пресс-службе Росстата.

Самым дорогим выйдет кулич, приготовленный на Чукотке. Затраты на приготовление составят 570 рублей 81 копейку. Не самым дешевым будет кулич и для жителей Ненецкого автономного округа. В этом году придется потратить 567 рублей 24 копейки.

Дешевле всего приготовить кулич получится у жителей Татарстана. В этом году он обойдется в 283 рубля 41 копейку. Немного на кулич потратят жители Мордовии — 291 рубль 45 копеек. А белгородцы смогут приготовить выпечку за 299 рублей 11 копеек.

Согласно данным, в этом году москвичи приготовят изделие на 471 рубль 81 копейку. В прошлом году кулич им обходился в 440 рублей 12 копеек. В Санкт-Петербурге за выпечку заплатят423 рубля 46 копеек. Годом ранее затраты составляли 386 рублей 86 копеек.

Средняя стоимость кулича по России в этом году увеличилась на 12,15 процентов, по сравнению с прошлым годом. Сегодня его приготовление обойдется в 358 рублей 99 копеек.

— Наибольший рост цены в марте 2021 года по сравнению с мартом 2020 года показали сахарный песок (+44,68 процента), яйца куриные (+32,31 процента), менее всего росли цены на соль поваренную пищевую (+3,36 процента) и масло сливочное (+4,09 процента), — рассказали в Росстате.

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